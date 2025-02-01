مهيرة عبد العزيز تكشف تفاصيل طلاقها: استمر عامين

تحدثت الإعلامية مهيرة عبد العزيز عن تفاصيل طلاقها من خالد عز الدين، بعد زواج استمر 10 سنوات وأثمر عن ابنتهما يسمة، البالغة من العمر 9 سنوات.

وفي تصريحات إعلامية، أوضحت مهيرة أنها أعلنت خبر طلاقها في الجزء الثالث من مسلسل *Dubai Bling*، قائلة: “أنا حزينة لإبلاغكم بأن قصتي الخيالية قد انتهت، لقد أصبحت مطلقة رسمياً”. وأضافت: “كان من الصعب جداً أن أعلن ذلك للمرة الأولى، شعرت بغصة في قلبي”، مشيرة إلى أن إجراءات الطلاق استغرقت عامين كاملين.

ونفت مهيرة الشائعات التي تحدثت عن احتفالها بالطلاق، مؤكدة أنها اكتفت بتنظيم تجمع بسيط لإعلان الانفصال، وقالت: “أنا لا أشجع على الطلاق”.

وكشفت مهيرة عن تحضيراتها لأزياء الموسم الرابع من *Dubai Bling*، متحدثة عن تجربتها في الموسم السابق: “أنا معتادة على مختلف أنواع العروض، فقد خضت مجالات التمثيل والمسرح والسينما، لكن هذه المرة كانت الأولى لي في تلفزيون الواقع. أعتقد أن الأشخاص الذين يعرفونني جيداً رأوا أنني ظهرت على طبيعتي الحقيقية”.

وأردفت بالقول: “حاولت أن أدع الجمهور يرى جانباً لا يعرفه عني، أكثر حساسيةً ونضجاً. أعتقد أن هذا الأمر كان له تأثير حقيقي، إذ لامست مشاعر الكثيرين، وعبّرت عن تجارب نساء كثيرات، أعلم ذلك بسبب الرسائل التي وصلتني”.

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