من تسريحة البوب إلى الأبيض: نانسي عجرم تفرض موضة الموسم في “طول عمري نجمة”

في أحدث ظهور لها على منصات التواصل الاجتماعي، خطفت نانسي عجرم الأنظار بإطلالة مميزة وجذابة خلال ترويجها لأغنيتها الجديدة *”طول عمري نجمة”*، التي حظيت بإعجاب واسع من جمهورها. لم يكن هذا الظهور مجرد ترويج لأغنية جديدة، بل جاء كتعبير واضح عن الأناقة والتجديد، حيث اعتمدت نانسي تسريحة شعر جديدة جذبت انتباه الجميع.

للمرة الأولى، اختارت نانسي تسريحة شعر *البوب*، التي تُعد من أبرز صيحات الموضة لهذا الموسم، والتي سبق أن اعتمدتها نجمات عالميات مثل فيكتوريا بيكهام وجيجي حديد. جاءت تسريحة *البوب* بلون بني دافئ مع لمسات *ويفي* ناعمة، ما أضفى عليها طابعاً عصرياً وأنيقاً. أما مكياجها، فكان بسيطاً وطبيعياً، حيث استخدمت ألواناً ترابية هادئة أبرزت ملامح وجهها بنعومة، وقد أشرف على هذه اللمسات خبير المكياج المفضل لديها، فادي قطايا.

بهذه الإطلالة، أكدت نانسي عجرم أنها ليست مجرد فنانة موهوبة، بل أيضاً *Trendsetter* حقيقية في عالم الموضة والجمال. وبفضل أسلوبها الفريد، من المتوقع أن تلهم الكثيرات لتقليد هذه الإطلالة في الفترة المقبلة.

أما في ما يخص أزياءها، فقد اختارت نانسي طقماً مميزاً باللون الأبيض، الذي يتناغم بشكل رائع مع لون بشرتها وشعرها. الطقم يتكوّن من سترة أنيقة ذات ياقة V، تتصل بياقة غير تقليدية نوعاً ما، مما أضاف لمسة من التميز والابتكار الى هذا “اللوك” بشكل عام. الأبيض، الذي يليق بها كثيراً، عزّز من طابع الإشراق والنعومة في إطلالتها، مما جعلها تبدو أكثر تألقاً وإشراقاً.

مجلة لها