بعد رحلة فنية طويلة .. الفنان السعودي محمد الطويان في ذمة الله

فقدت الساحة الفنية السعودية والخليجية احد فرسانها بوفاة الفنان السعودي القدير محمد الطويان عن عمر ناهز 80 عاما وذلك بعد رحلة فنية طويلة أثرى خلالها الدراما السعودية والخليجية بأعمال مميزة.

والراحل ممثل ومؤلف وفنان تشكيلي، ولد في عام 1945، ودرس في الولايات المتحدة الأميركية.

وتعود أصوله إلى مدينة بريدة في القصيم، من أسرة ميسورة الحال حيث كان والده يعمل في التجارة.

وشارك الراحل محمد الطويان في مسلسلات عديدة منها: “عقاب”، “أبو الملايين”، “غشمشم”، “لعبة كبار”، كما شارك فيمسلسل “لعبة الشيطان”، و”طاش ما طاش” و” عودة عصويد” وغيرها من الاعمال التي حفرت اسمه في قلوب محبيه.

الراحل حصل على جائزه «المسرح والفنون الأدائية» من مبادرة الجوائز الثقافية الوطنية في دورتها الرابعة 2024.

الأنباء الكويتية