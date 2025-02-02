«قصور الثقافة» تطلق “ملتقى كوكب الشرق” للموسيقى والغناء

ضمن مبادرات وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، تنطلق يوم الاثنين 3 فبراير 2025 فعاليات ملتقى كوكب الشرق للموسيقى والغناء تحت شعار “خمسون عاماً من الحياة”، وذلك في مركز الشباب بقرية طماي الزهايرة، مسقط رأس الفنانة الراحلة أم كلثوم.

يُنظم الملتقى تحت إشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة، بقيادة الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام.

يبدأ اليوم الأول بعرض فيلم وثائقي يُسلط الضوء على حياة ومسيرة كوكب الشرق، يعقبه ورشة حكي تتناول محطات حياتها الفنية. كما تُقام ورشة فنية ومعرض يضم مجموعة من البورتريهات التي تجسد ملامح الفنانة الراحلة، إلى جانب عرض لأحدث إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وسيُختتم اليوم الأول بفقرة موسيقية تقدمها فرقة المنصورة للموسيقى العربية، تتضمن باقة من أشهر أغنيات أم كلثوم، يليها عرض فني مميز لفرقة الفنون الشعبية.

وتتواصل الفعاليات في اليوم التالي مع عرض فني لفرقة كفر الشيخ للموسيقى العربية، مع استمرار الورشة الفنية، ومعرض إصدارات الهيئة.

ويختتم الملتقى فعالياته يوم 5 فبراير في السابعة مساء بعرض فني لفرقة محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية.

الملتقى يقدم بإشراف الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي بإشراف الشاعر أحمد سامي خاطر، وينفذ من خلال الإدارة العامة للموسيقى برئاسة د. وليد الشهاوي، والإدارة العامة للمهرجانات، برئاسة إيمان حمدي، وفرع ثقافة الدقهلية برئاسة د. عاطف خاطر، ويأتي احتفاءً بمرور 50 عاما على ذكرى رحيل كوكب الشرق، وتكريما لمكانتها الفريدة في تاريخ الموسيقى العربية.

بوابة روز اليوسف