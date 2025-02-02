مفيش حاجة نافعة.. تعليق ناري من عمرو أديب على هزيمة الزمالك

علق الإعلامي عمرو أديب، على أداء نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة وفي مباراته مع نادي بيراميدز في بطولة الدوري العام، مشيرا إلى أن نادي الزمالك يعاني خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع على فضائية ام بي سي مصر، مساء الجمعة، أن :”الزمالك خسر من بيراميدز ٣.. خسارة غريبة وأجوال عجيبة.. وبيقولوا مفيش فلوس ولا ادارة ولا فرقة ولا اخلاص ومفيش حاجة نافعة”.وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن :”الزمالك مش عارف يقف قدام التنين الأحمر.. ده الأهلي بيقولوا واخد مصر مليار.. بيجيبوا فلوس منين عشان نجيب زيهم ونجيب لعيبة”.

صدى البلد