شاهد بالفيديو.. زواج الفنانة إيلاف عبد العزيز وسط حضور عدد من أصدقائها المطربين

أكملت الفنانة السودانية الشابة إيلاف عبد العزيز, مراسم عقد قرانها أمس الجمعة, وسط حضور عدد كبير من زملائها المطربين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كتبت إيلاف,تدوينة على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, أعلنت من خلالها اكتمال مراسم عقد قرانها.

وقالت المطربة في تدوينتها: (الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات. قال تعالي: بسم آلَلَهّ الرحمن الرحيم.. وٌمًنِ آيَآتٌهّ آنِ خِلَقُ لَکْمً مًنِ آنِفُسِکْمً آزٍوٌآجّآ لَتٌسِکْنِوٌآ آلَيَهّآ وٌجّعٌلَ بًيَنِکْمً مًوٌدٍهّ وٌرحًمًهّ آنِ فُيَ ذِلَك لَآيَآتٌ لَقُوٌمً يَتٌفُکْروٌنِ) “صدق الله العظيم”.

ان الروح اذا التقت بمن يشبهها ترممت ، وتعافت ، واكتملت الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه

تم عقد قراني لمن اختاره قلبي وارتضيت دينه وخلقه وقلبه عُقِدَ قِرانُ قلبي على قلبه رضيتُ بها قدرًا، وبعينيه وطنًا، وبحبّه أمانًا مُخلدًا اللهُم أجعله عقد قران مُبارڪ لَنا عقد تنعقد بِه سعادتنا فاللهم كما أنعمت فـَ زد و كما زدت فـَ بارك و كما باركت فـَ تمّم⁦ وأجعلني له كما تحب واجعله لي كما أُحب وأجعلنا لك كما تُحب وترضي اللهم بارك لنا بكل الخير واجعله عقد السعادة لنا وبيننا).

وظهرت المطربة في مقطع فيديو رصده محرر موقع النيلين, وهي تتفاعل في الرقص وسط زملائها المطربين الذين أقاموا لها حفل مصغر احتفال بعقد قرانها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين