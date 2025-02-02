وزارة الصحة الاتحادية تدين انتهاكات مليشيات الدعم السريع ضد المدنيين

مليشيات الدعم السريع تواصل انتهاكاتها ضد المدنيين وتستهدف سوق صابرين ..عدد الحالات التي وصلت المؤسسات الصحية 158 إصابة و54حالة وفاة.

تدين وزارة الصحة الاتحادية الاستهداف المستمر من قبل مليشيات الدعم السريع للمواطنين، مؤكدة أن ذلك يعد خرقًا للأعراف والقوانين الدولية.

استهدفت المليشيا سوق صابرين بمدينة أم درمان، محلية كرري، محدثة أضرارًا كبيرة، حيث استقبلت المؤسسات الصحية 105 إصابة و52 حالة وفاة بمستشفى النو و53 إصابة وحالتي وفاة بمستشفى سواعد.

تشيد وزارة الصحة الاتحادية بجميع الكوادر الطبية العاملة بمستشفى النو وسواعد، مؤكدة دور الجيش الأبيض في معركة الكرامة.