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شاهد بالصور.. حسناء الفن السوداني تحتفل بعيد ميلادها بالقاهرة بطريقة مميزة ووسط أجواء رومانسية

2025/02/01
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احتفلت الفنانة السودانية الحسناء أفراح عصام, بعيد ميلادها بالعاصمة المصرية القاهرة التي تقيم فيها.

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وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت الفنانة الملقبة بحسناء الفن السوداني, بنشر صور من إحتفاليتها بعيد ميلادها.

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وجاءت إحتفالية أفراح عصام, مميزة حيث أعدت أجواء رومانسية تفاعل معها جمهور ومتابعيها على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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وكتبت حسناء الفن عن عيد ميلادها بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (ها أنا علي أعتاب سنه جديدة من عمري، اللهم إني أشهدك بأني قد رضيت بكل ما كتبته في عامي الماضي ، ربي إني استودعتك بعمري خيراً فبارك لي فيما هو آتٍ ).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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