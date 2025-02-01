جرائم وحوادث
مناوي يدين جريمة سوق صابرين في أمدرمان
أدان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي بشدة الجريمة الإنسانية التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع الإرهابية ضد سكان أحياء أمدرمان.
وقال مناوي: وأخص هنا مجزرة اليوم بسوق الصابرين الذي راح ضحيتها اكثر من ٦٠ مواطن اعزل ، يتعرض المواطنون يومياً لقصف مدفعي ممنهج يستهدف الأحياء والأسواق والمستشفيات في كافة مدن البلاد ، مما يهدد حياتهم ويزيد من معاناتهم لكن رغم هذه الفظائع ، يظل المواطنون في أمدرمان والفاشر مصممين على البقاء يحملون في قلوبهم الأمل ويؤكدون أن صمودهم هو انتصار يضاف إلى سجلات انتصارات قواتنا المسلحة في حرب الكرامة.
رصد وتحرير – “النيلين”