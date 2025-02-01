مناوي يدين جريمة سوق صابرين في أمدرمان

أدان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي بشدة الجريمة الإنسانية التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع الإرهابية ضد سكان أحياء أمدرمان.

وقال مناوي: وأخص هنا مجزرة اليوم بسوق الصابرين الذي راح ضحيتها اكثر من ٦٠ مواطن اعزل ، يتعرض المواطنون يومياً لقصف مدفعي ممنهج يستهدف الأحياء والأسواق والمستشفيات في كافة مدن البلاد ، مما يهدد حياتهم ويزيد من معاناتهم لكن رغم هذه الفظائع ، يظل المواطنون في أمدرمان والفاشر مصممين على البقاء يحملون في قلوبهم الأمل ويؤكدون أن صمودهم هو انتصار يضاف إلى سجلات انتصارات قواتنا المسلحة في حرب الكرامة.

رصد وتحرير – “النيلين”