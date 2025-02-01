شاهد بالفيديو.. رغم وقفتها ومساندتها القوية للجيش.. حسناء السوشيال ميديا المصرية “خلود” تعبر عن حزنها على اغتيال “جلحة”: (مشاعري مختلطة وما كنتش أحب أن مصيره يبقى كدة)

نشرت نجمة السوشيال ميديا المصرية, الشهيرة في السودان, “خلود”, مقطع فيديو تم تناقله على نطاق واسع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تحدثت الحسناء “خلود”, عن اغتيال القائد الميداني, لقائد قوات الدعم السريع “جلحة”, الأسبوع الماضي.

وكشفت نجمة السوشيال ميديا عن شعورها تجاه اغتيال “جلحة”, وأكدت أن مشاعرها أصبحت مختلطة خصوصاً بعد مشاهدتها لردة فعل السودانيين.

كما ذكرت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, أنها لم تكن تحب أن يكون مصير “جلحة” الهلاك وأنها كانت تتوقع الأفضل مثل انضمامه للجيش.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين