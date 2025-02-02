للتَّوّ أنّهيتُ قراءتي من رواية (أصبحتُ أنتَ) للكاتبة الجزائرية

أحلام مستغانمي

بصراحة لا أدريِ أي نوعَ من الحبرِ قدْ كتبتْ فيه أحلام صفحاتها الثلاثُمائة تلك، ولا بأي وقتٍ كانت تكتبُ فيه..!

فعندَ بدّءِ مُطالعتِك عزيزي القارئ لهذه الصفحات، ستصبح على الأرجح متعطشًا لنهم المزيد والمزيد لحين وصولك حدّ تُخْمة العقل.

أحلام؛ ليست شمسٌّ جزائريةٌ أضاءَت الأدّب العربيّ فقط؛ كما قال عنها سيادّة الرئيس أحمد بن بلّة، وإنّما هي مجرّةٌ تحوي العربيّة وبين قّابَ قوسين يمكنك وضع هذا العنوان (حضّنٌ للعروبةِ).

لنّ تُهزم إمرأةٌ كان جيشُها أباها؛ وجدّتُ هذا بين ثنايا صفحات الرواية، دونَ علمي مُسبقًا أن أباها قدّ صرّحَ يومًا قائلًا:

ولدّتُ كي أُنجبَ أحلام..!

أباكِ أعرفهُ هو مُحمَّد الشريف مستغانمي، الذي وقفَ أمام الحشد الحاقد لقلمك، وأنتِ شامخةٌ على عتبة إلقاء قصائدكِ الرومانسيّة، أباكِ