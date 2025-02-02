أحلام؛ ليست شمسٌّ جزائريةٌ أضاءَت الأدّب العربيّ فقط

ثقافة وفنون
أحلام؛ ليست شمسٌّ جزائريةٌ أضاءَت الأدّب العربيّ فقط
قصّتي مع كِتاب . .
للتَّوّ أنّهيتُ قراءتي من رواية (أصبحتُ أنتَ) للكاتبة الجزائرية
أحلام مستغانمي
بصراحة لا أدريِ أي نوعَ من الحبرِ قدْ كتبتْ فيه أحلام صفحاتها الثلاثُمائة تلك، ولا بأي وقتٍ كانت تكتبُ فيه..!
فعندَ بدّءِ مُطالعتِك عزيزي القارئ لهذه الصفحات، ستصبح على الأرجح متعطشًا لنهم المزيد والمزيد لحين وصولك حدّ تُخْمة العقل.
أحلام؛ ليست شمسٌّ جزائريةٌ أضاءَت الأدّب العربيّ فقط؛ كما قال عنها سيادّة الرئيس أحمد بن بلّة، وإنّما هي مجرّةٌ تحوي العربيّة وبين قّابَ قوسين يمكنك وضع هذا العنوان (حضّنٌ للعروبةِ).
لنّ تُهزم إمرأةٌ كان جيشُها أباها؛ وجدّتُ هذا بين ثنايا صفحات الرواية، دونَ علمي مُسبقًا أن أباها قدّ صرّحَ يومًا قائلًا:
ولدّتُ كي أُنجبَ أحلام..!
أباكِ أعرفهُ هو مُحمَّد الشريف مستغانمي، الذي وقفَ أمام الحشد الحاقد لقلمك، وأنتِ شامخةٌ على عتبة إلقاء قصائدكِ الرومانسيّة، أباكِ
الذي إنّهارَ عصبيًا في سبيل أن تحصل الجزائر على عرسِّها الديمقراطي،
أباكِ الذي خانّكِ بموعدِ رحيله قبل ولادّة ذاكرة الجسد لديكِ، ولكن.! فليشهَّد التاريخ أنّ الشريف لم يخنْ الجزائر يومًا.
أتساءل عمّا لو كنتِ امرأةٍ ذات أصولٍ غربية ما كان سيحدث ؟
لا شكّ ستُطبع ملامح وجهكِ كعملةٍ رسميّةٍ للبلاد، سيكون لكِ منّصب
رفيع المستوى يليقُ بكِ أي ضمن خانّة (النّبلاء)، ولا أستبعد تدّشين نصّبٍ تذكاري تخليدًا لذكراكِ وإنجازاتك، نعم فلا العشرات من الأوسكار ولا نوبل بذاته كفيلٌ لإخمادِ أدّب شُعلة ابنة قسنطينة..!
أحلام… هناك الكثير لم يكتب عنكِ بعد أعذريني يا سيدّة الحُبّ.
رصد وتحرير – “النيلين”