صلاح سجل الهدفين.. ليفربول يحقق ثاني أفضل سجلاته خارج أرضه

عزز ليفربول صدارته لجدول ترتيب البريميرليج، بعدما حقق فوزًا صعبًا خارج ملعبه على مضيفه بورنموث (2-0)، السبت في ملعب فيتاليتي، ضمن لقاءات الجولة رقم 24.ويدين الريدز بالفضل في هذا الفوز لمهاجمهم المصري، محمد صلاح، الذي سجل هدفي اللقاء.

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن ليفربول لم يخسر آخر 14 مباراة خارج أرضه، في الدوري الإنجليزي الممتاز (فاز 9 وتعادل 5).وأضافت: “فقط من يناير/كانون ثان 2019 إلى فبراير/شباط 2020، كان لدى ليفربول سلسلة أطول من عدم الهزيمة خارج أرضه في المسابقة (21 مباراة)”.

وبهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 56 نقطة، في صدارة جدول ترتيب البريميرليج، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 40 نقطة، في المركز السابع.

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