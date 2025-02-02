ابراهيم جابر : الرياضة قلعة حصينة لحماية الوحدة الوطنية

دشّن عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، السبت، توزيع المعدات الرياضية للأندية والفرق بولاية البحر الأحمر بحضور والي الولاية الفريق ركن مصطفى محمد نور ورئيسي الاتحاد العام والمحلي لكرة القدم وعدد من المسؤولين بالدولة.

وأكد سيادته لدى مخاطبته الحفل أن الرياضة تعد واحدة من القلاع الحصينة لتأمين الوحدة الوطنية وملتقى لأهل السودان باختلاف سحناتهم وثقافتهم مشيداً بالانتصارات التي حققها الفريق القومي لكرة القدم وهلال الساحل والتقدم الكبير في الألعاب الأولمبية

وناشد عضو مجلس السيادة القائمين على أمر الرياضة بمزيد من الاهتمام وحشد الشباب السوداني وتوفير كافة سبل الرعاية في كافة المجالات.

وأشار مساعد القائد العام الى أن ما حققته الرياضة في ظل الحرب يعد واحداً من النجاحات الكبيرة والأفراح التى بعثت الأمل ورفعت الروح المعنوية لابناء الوطن مؤكدا وقوف الحكومة ودعمها لكافة قطاعات الرياضة.

واشاد الفريق إبراهيم جابر بالجهود التى بذلتها وزارة الشباب والرياضة والإتحادات والأندية والفِرق لخوض معركة الكرامة الرياضية بجسارة وصبر واقتدار.