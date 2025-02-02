ضبط (19) كيلو ذهب مهربة عبر مطار بورتسودان في جسد أحد الركاب!

تمكنت دائرة جمارك مطار بورتسودان من ضبط( 19)كيلو ذهب كانت مخباة بجسد احد الركاب المغادرين وذلك بالتنسيق مع الاستخبارات العسكرية وسلطة الطيران المدني بالمطار.

اللواء صلاح أحمد إبراهيم مدير عام قوات الجمارك المكلف اشاد بيقظة قواته بالمطار وهي تحقق هذا الانجاز الكبير كما اشاد بمستوى التنسيق والمتابعة بين الأجهزة العاملة بالمطار لتحقيق الأهداف المشتركة والحفاظ على مقدرات البلاد وحماية الإقتصاد الوطني.

اللواء بابكر يوسف مساعد المدير العام للعمليات الجمركية اثنى علي قواته مؤكدا أن تهريب الذهب يعد من جرائم التهريب التي تهدم الإقتصاد.