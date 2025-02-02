البريكي: وقلـتُ لـهُ: يا نيلُ، مصرُ صباحُها معي قهوةٌ أخرى بشعري مزعفَرَة

في ليلةٍ من ليالي الإبداع التي يتعانق فيها الشعر مع الروح، احتضن صالون قبس للإبداع للشاعر الدكتور محمود جمعة، أمسيةً شعريةً متميزة، استضاف فيها الشاعر محمد عبد الله البريكي مدير بيت الشعر في الشارقة، ليضيء فضاء الكلمة بشذى قصائده العذبة، في حضرة محاوريه الشاعرين إيهاب البشبيشي و محمد عبد الوهاب، وسط جمهور من الشعراء والإعلاميين والمبدعين ومحبي الشعر، تفاعلوا مع كل بيت وكل صورة شعرية تشكّلت على شفتيه. افتتح الشاعر محمد البريكي أمسيته بقصيدة “همٌّ تغادره الحقيبة” وقد ارتقى بحزنه حتى السماء، فجعل الدمع طريقًا للسمو، لكنه لا يرضى بأن يكون أسيرًا لوهمٍ أو مستشارًا لمن خان، معترفا بأنه خان الهمَّ ذات يوم، فاكتشف أن في تلك الخيانة خلاصًا، فهو المسافر الذي يحمل في حقيبته تعبًا يتخفّى بين ثنايا الملابس، وكأن الأمتعة نفسها ترهقها الرحلة، موضحا ذلك في قوله:

أطأُ السماءَ بدمعتيَّ فتركعُ وأسيرُ عنكَ إلى الطموحِ وترجِعُ

ما كنتَ مؤتَمَناً عليَّ فكيفَ بي أن أستشيرَكَ في الذي بيَ تصنعُ

يا همُّ خنتُكَ مرّةً فكرهتَني

وعلمتُ أنَّ خيانتي بكَ تنفعُ

فأنا المسافرُ حاملاً بحقيبتي تعباً بأفئدةِ الملابسِ يقبَعُ

تعِبَتْ خُطاكَ وأنتَ تلهثُ.. والمدى سرجي وأحصنةُ الخيالِ تُوَدِّعُ

عُدْ.. لن تطولَ غبارَ من فرشوا لهُ سَجّادةً.. وأتوا إليهِ ليسمعوا

يستدعي الشاعر “نهر النيل” بوصفه كينونةً حيّةً تنبضُ بالرموز والمعاني، فالنهر لا يكون مجرد مجرى مائيّ، بل يتحوّل إلى فضاءٍ شعريّ يفيض بالحبّ والذاكرة والتاريخ، وشاهدا على العشق، ورمزًا للوصال الذي تُسوَّر به القصيدة كما يُسوّر الحبّ بعهوده، بل يصبح محاورًا يسأله عن إرث العشاق، عن مدينته الأولى، وعن قيسٍ الذي تكسّر قلبه على صخرة ليلى، يتجسد ذلك في قوله:

وقلـــتُ لــــهُ: يا نيلُ، مصرُ صباحُها معي قهــــوةٌ أخرى بشعري مزعفَرَة

“ولمّا طلبتُ الوصلَ منها” تـزَنْبَقَـــت على الماءِ أشعاري فغارَت صَنَوْبَـرَة

فهــــل أنــــتَ فيمـــــا مرَّ تبني بفكرةٍ مدينتَـــــكَ الأولى لعبلـــــةَ عنتــــرَةْ

وتذكـــــرُ قيســــاً، هل تريـــــدُ خليلةً كليلــــى، وليلـــــى قـَـد غوتْهُ لِتَكْسِرَهْ

لكــــلِّ امْرئٍ منـّـا سمــــاءٌ وأنجـُـــــمٌ

وكــــــونٌ لـَــهُ، لا تبلغُ الأرضُ مخبَرَهْ

ومن أجــــلِ هـــذا، قد أعافُ وسادتي وأوقِـــظُ ليلــــي في خيالي لأسهَـــرَهْ

“أُقَسِّـــمُ جسمي في جســـــومٍ كثيرةٍ” كما فعـــلَ “ابنُ الوردِ” فعلًا وسطَّرَهْ

فَخُـــذْ ما ترى مني، جنوني، غوايتي شعــــوري بـــــأنَّ الماءَ يُخفي تَوَتُّرَهْ

وقل لي متـــى يا نيـــــلُ ألقاكَ وادعاً لأغفِــرَ ذنبَ الحبِّ، والنيلُ مغفِـــــرَةْ

وحين يصبح الطريق إلى الخلاص موحشًا، يمضي الإنسان بين جوعٍ لا يُشبع، وظمأٍ لا يُروى، يتكئ على الصبر، ويكتب بالحبر آخر ما تبقى من أنفاسه، تأتي قصيدة “في الطريق إلى عرفة” حاملة ًأسئلة الإنسان الباحث عن الخلاص، العابر في دروب الحياة المثقلة بالجوع والخذلان، حيث يجسد الشاعر معاناة الإنسان الذي يلوذ بالصبر، لكنه لا يساوم على كرامته، فيسير وسط الظلام متلمسًا بريق الفجر، غير أن طريقه يظل موحشًا، يحيطه الألم وتكتنفه الخيبات، ويظهر ذلك في قوله:

كَمَنْ يجوعُ ولا يلقى سوى حَشَفَةْ يلوذُ بالصَّخْرِ لكنْ لَمْ يَبِعْ شَرَفَهْ

مضى بِهِ الليلُ.. لا يدري بِهِ أحَدٌ

ودمْعُهُ رُغْمَ طولِ الليلِ ما عَرَفَهْ

وكانَ بينَ صباحٍ مُظْلِمٍ غَدُهُ وبينَ ليلِ الرجا مُسْتَوْطِناً أسَفَهْ

يُقَدِّمُ الحِبْرَ للأوراقِ منْفَعَةً لكي يَخُطَّ عليها فكرةَ الأنَفَةْ

وَهَيّأَ الجَوَّ والأفكارَ ثُمَّ بدا يُكاشِفُ الوقْتَ لكِنْ غابَ ما كَشَفَهْ

وقالَ: رُبَّ ظلامٍ ينجلي بِضِيا كَيْ يَتْرُكَ الجائعُ المهمومُ مُعْتَكَفَهْ

وقَدْ تَذَكَّرَ أنَّ الحقْلَ يَطْلُبُهُ فجاءَ بالقمحِ لكِنْ لَمْ يَجِدْ كَتِفَهْ

أما ختام الأمسية، فقد جاء بنفَسٍ ملحمي مع قصيدته “رحلة أخرى إلى القيصر” فينسج الشاعر محمد عبدالله البريكي نسيجًا شعريًا مترعًا بالرمز والتأمل، حيث يتخذ من الصحراء مسرحًا لرحلةٍ وجودية تتداخل فيها الأسطورة مع التاريخ، وينبعث فيها الماضي ليحاور الحاضر، ويقف الشاعر على أطلال القيم المتهاوية، مستعيدًا صدى الفرسان العظام الذين خطوا مآثرهم في رمال الزمن، فالقصيدة ليست مجرد تأمل في الخراب، بل هي ارتحالٌ بين الوجع والرجاء، حيث يضيء الشعر الطريق نحو أفقٍ أكثر إشراقًا، نحو حقلٍ لا تزال جذوره تمتد في عمق الطموح، رغم ركام الحاضر وتصدعاته، مبينًا ذلك في قوله:

لَـنْ تستقـِــــرَّ إذا ذَهَبْــــتَ لِقَيْصرا فاعبُـــرْ خفيفــــاً في الفَـلاةِ مُبَشِّرا

وارجـِــعْ إلى أهْلِ الخيامِ ولُذْ بهم أو دونَـــكَ الصَّحْراءُ كي تَتَشَنْفـــرا

قَــــدْ آنَ للرّملِ الذي سُفِكَـت عليــ ـــــــــــــــــــهِ دِمــــاءُ بعضِ الخَلْقِ أن يتطهَّرا

ما زالَ فينــــا حاتَـــمٌ.. ولضيفِــــهِ ذَبَـــحَ الحِصـــــانَ ولَمْ يَنَمْ مُتَكَدِّرا

مازالَ فينـــــا من إذا حَمِــيَ الوطيـ ــــــــسُ يَهُــبُّ لِلْهَيْجــا ويُصبحُ “عَنْترا”

مازالَ فينـــــا الدَّمْــــعُ شفّافـــاً إذا يَبْكــــي على السّجّــادِ يُصبحُ كَوْثَرا

أتَــــرى مَعــــي هذي المَضاربَ كلَّما اخْتَلفَت يَضِـجُّ بها الفَناءُ.. ألا تَرى؟

وأنا رَفيقُــــكَ في المَدى أَخْفَيْتُ عنــ ــكَ الدَّمْــــعَ كي تخطــو ولا تَتَعثَّرا

وعَدَوْتُ في الصَّحْراءِ، صرتُ أخاً لها

ومَشَيْـــتُ فَـــوْقَ رمالِهـــا مُتَبَخْتِرا