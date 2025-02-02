الجمعان لجماهير النصر: نعتذر عن التقصير

وجه ماجد الجمعان، الرئيس التنفيذي لنادي النصر السعودي، رسالة لجماهير فريقه بعد انتهاء الانتقالات الشتوية، التي شهدت إبرام الفريق صفقة من العيار الثقيل.

وكان النصر أعلن الجمعة، تعاقده مع المهاجم جون دوران قادما من أستون فيلا الإنجليزي، في صفقة كلفت خزائن “العالمي” نحو 77 مليون يورو، وفقا للعديد من التقارير الصحفية.ونشر الجمعان صورة عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، تجمعه مع دوران، وعلق عليها بقوله: “شكرا جماهير النصر لدعمكم الدائم، ووقفتكم المستمرة مع ناديكم.. شكرا أعضاء اللجنة التنفيذية على عملكم المستمر لدعمنا”.وتابع: “نعلم مدى حبكم وحرصكم، ونعتذر لكم عن التقصير.. وبإذن الله القادم أجمل.. أنتم أهل الوفاء مع ناديكم ونجومكم على مدى السنين”.

وأردف: “نجمكم الجديد دوران وزملاؤه ينتظرون دعمكم، ابتداء من الاثنين.. نتمنى لهم التوفيق بإذن الله”.

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