استطلاع دولي: رغبات إنقاص الوزن تخلق سوقاً بمليارات الدولارات

أظهر استطلاع دولي أن الرغبة واسعة النطاق في إنقاص الوزن في أوروبا وأمريكا الشمالية تخلق سوقا بقيمة مليارات الدولارات بالنسبة لقطاع الرياضة وصناعة الأغذية وشركات الأدوية والرعاية الصحية.

وبحسب الاستطلاع، حاول أكثر من نصف المشاركين البالغ عددهم 2150 شخصا في الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا إنقاص وزنهم خلال العام الماضي.

قامت شركة الاستشارات الإدارية “ستراتيجي آند” بتكليف معهد استطلاعات الرأي “أبينيو” بإجراء الاستطلاع. وفي ألمانيا شمل الاستطلاع 700 شخص.

ووفقا للاستطلاع، يفضل أكثر من 70% من المشاركين ممارسة الرياضة، لكن نسبة كبيرة منهم يشترون أيضا أطعمة منخفضة السعرات الحرارية ومكملات غذائية ومنتجات إنقاص الوزن.

وسأل الباحثون المشاركين أولا عن مؤشر كتلة الجسم، والذي يشير إلى وزن الجسم نسبة إلى الطول. وذكر أكثر من 61% من الذين شملهم الاستطلاع أن مؤشر كتلة الجسم لديهم يبلغ 25 أو أكثر، وهو الحد الذي يعتبر فيه الشخص يعاني من زيادة الوزن، وفقا للجمعية الألمانية للسمنة.

وقد حاول حوالي 71% من المشاركين خفض وزنهم من خلال ممارسة المزيد من التمارين الرياضية، ولكن 29% قالوا أيضا إنهم اشتروا أطعمة منخفضة السعرات الحرارية. وقد تناول ما يقرب من ربع المشاركين مكملات غذائية، وتناول ما يقرب من 13% منهم منتجات إنقاص الوزن التي لا تحتاج إلى وصفة طبية.

وأعلن ما يقرب من 40% عن استعدادهم لإنفاق ما يصل إلى 100 يورو شهريا لتحقيق أهدافهم في إنقاص الوزن، بينما أعربت نسب أصغر عن استعدادها لإنفاق أكثر من ذلك بكثير. ومع ذلك أشارت الدراسة إلى أن الاستعداد للدفع ليس بلا حدود، إذ أن أقلية صغيرة تبلغ 14% فقط مستعدة لاستثمار الأموال في إنقاص الوزن لمدة تزيد عن عام.

وتشير تقديرات “ستراتيجي آند” إلى أن حجم هذا السوق في الولايات المتحدة وأوروبا يبلغ إجماليه نحو 400 مليار دولار. ويتضمن هذا التقدير جميع الخيارات الممكنة: الأغذية والمكملات الغذائية، والمستحضرات الطبية، وبرامج اللياقة البدنية، والاستشارات والعلاج، بالإضافة إلى العلاج الطبي والتدخل الجراحي.

تجدر الإشارة إلى أن “ستراتيجي آند” تابعة لشركة الخدمات المهنية “برايس ووتر هاوس كوبرز”.

البيان