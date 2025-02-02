شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا “عبد الرحيم”: (تلقيت إشعار بنكك برقم كبير جداً من من الفنانة إيمان الشريف وأغانيها بترقدني سلطة)

كشف نجم السوشيال ميديا السوداني, “عبد الرحيم”, في مقابلة مع أحد النشطاء عن علاقته الطيبة بالفنانة الشهيرة إيمان الشريف.

بحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكد “عبد الرحيم”, الذي اشتهر بالظهور مع الناشط فايز الطليح, أنه من أشد المعجبين بالفنانة الشهيرة.

وذكر خلال المقابلة أنه تلقى دعم مالي من عدد كبير من الشخصيات المعروفة, لكنه أكد أن دعم إيمان الشريف, كان استثنائياً.

https://www.facebook.com/reel/1728004171474055

وقال بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, أن الفنانة دعمته بإشعار “أخضر” عبر تطبيق بنكك, برقم كبير لم يكشف عنه.

وأكد “عبد الرحيم”, أن حبه للفنانة إيمان الشريف, ليس بسبب دعمها له, ولكن بسبب أغنياتها التي يتفاعل معها قائلاً: (نغماتها بترقدني سلطة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين