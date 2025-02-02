خماسية من آرسنال .. لأول مرة في تاريخه.. هزائم كارثية تزلزل عرش جوارديولا

تلقى مانشستر سيتي، هزيمة مهينة أمام آرسنال بنتيجة (1-5) بملعب الإمارات، الأحد، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

خماسية آرسنال سجلها أوديجارد، توماس بارتي، لويس سكيلي، كاي هافيرتز وإيثان نوانيري في الدقائق 2 و56 و62 و76 و(90+3). فيما تكفل النرويجي إيرلينج هالاند، بإحراز الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 55.

وذكرت شبكة “أوبتا” أن المان سيتي استقبل 4 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة، للمرة الرابعة هذا الموسم.

إلى أن هذا هو السجل الأسوأ على الإطلاق في مسيرة المدرب الإسباني بيب جوارديولا مع مختلف الأندية.فيما ذكرت شبكة “سكواكا” أن آرسنال سجل 4 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة بالبريميرليج ضد السيتي، للمرة الأولى منذ عام 2003.

وأضافت “بعد خوض 15 مباراة متتالية بلا فوز ضد السيتي، استطاع آرسنال، قلب الطاولة لصالحه بعدم الخسارة في آخر 4 مواجهات ضد السماوي، حيث فاز في اثنتين وتعادل في مثلهما”. كما أصبح آرسنال، ثاني فريق على الإطلاق، يسجل 5 أهداف في شباك السيتي تحت قيادة جوارديولا، بعد ليستر عام 2020.

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