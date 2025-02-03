هل يسير الدوري السعودي على درب البريميرليج؟

كشف نعيم البكر، رئيس إدارة المسابقات بالاتحاد السعودي، حقيقة وجود نية لإجراء تعديلات على شكل مسابقة دوري روشن للمحترفين.وزاد عدد الأندية المشاركة في الدوري السعودي للمحترفين من 16 إلى 18 منذ الموسم الماضي، وهو ما زاد التكهنات حول إمكانية إجراء تعديل جديد على شكل المسابقة.

لكن البكر أكد في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الأوسط، خلال ورشة عمل للاتحاد السعودي، عدم وجود توجه حاليا لزيادة العدد إلى 20 ناديا.وتابع “حاليا نستمر بنفس عدد الأندية المشاركة، ولا نية للزيادة”.وزاد عدد أندية الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2018-2019 من 14 إلى 16 ناديا، قبل أن يصل إلى العدد الحالي (18) في الموسم الماضي.وأتم البكر “لدينا 3 أندية في دوري المحترفين، لعبت الموسم الماضي، مباريات أكثر من أعلى ناد في الليجا (ريال مدريد) وذلك نتيجة لزيادة عدد المباريات والمنافسات”. يذكر أن الدوري الإنجليزي الممتاز يقام حاليا بمشاركة 20 ناديا، ونفس الحال في الليجا والكالتشيو، مقابل 18 في منافسات البوندسليجا.

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