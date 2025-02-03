هل تنجح ياسمين عبد العزيز في مرحلة “ما بعد العوضي”؟

يمثل المسلسل المرتقب “وتقابل حبيب”، الذي تخوضه الفنانة ياسمين عبدالعزيز ماراثون دراما رمضان المقبل، أهمية استثناية للنجمة المصرية تتجاوز مجرد الرغبة في النجاح وسط موسم يتسم بشراسة المنافسة ويزدحم بالنجوم أصحاب الشعبية الجارفة.

ويعد المسلسل الخطوة الأبرز في مشوار ياسمين الفني بعد انفصالها المفاجئ عن زوجها السابق النجم احمد العوضي، وما أعقبه من توابع عاصفة موثقة بدموع النجمة التي بكت كثيرا أمام الشاشات ولم تخف مشاعرها تجاه طليقها، معربة عن صدمتها من الانفصال، كما بدا واضحا أنها تتوق لعودة المياه إلى مجاريها معه.

وتحول كل من ياسمين والعوضي إلى ثنائي فني ناجح على الشاشة من خلال أعمال جماهيرية في رمضان أبرزها “ضرب نار” و”اللي ملوش كبير”، والتي جمعت بين أجواء الدراما الشعبية وطابع الإثارة والتشويق.

واتسمت أعمال الثنائي بخيط رومانسي مميز رسّخ من صورتهما كنموذج لصمود الحب، رغم قسوة التحديات؛ وهو ما تحقق أكثر من مرة على الشاشة، لكنه فشل وانهار في الواقع؛ ما سبب صدمة لجمهور النجمين، خاصة أن أسباب الانفصال لم يتم الإعلان عنها حتى الآن، كما أنه وقع فجأة ودون مقدمات.

والملحوظة الأبرز في هذا السياق أن مسلسل “وتقابل حبيب” يشهد انسلاخ ياسمين التام من الدراما الشعبية وأدوار “بنت البلد” التي سجنت نفسها فيها طويلا حتى تلائم “العوضي” في أدواره التي تدور في أجواء “البطل الشعبي”.

وتقدم ياسمين عبد العزيز في العمل الجديد لونا مختلفا ينتمي إلى الدراما الاجتماعية الرومانسية، مع جرعة كبيرة من التشويق والإثارة النابع مع صراع الأثرياء وتضارب مصالح رجال الأعمال.

وبعد أن كانت ياسمين تتحدى نفسها في تجسيد دور بنت الحي الشعبي ذات الجمال الأخاذ والمساحيق القوية والصوت العالي والقدرة على مناطحة أعتى الرجال، تميل في المسلسل الجديد إلى الرقة والهشاشة والصراع النفسي الداخلي.

“وتقابل حبيب” من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد الخبيري، بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي،خالد سليم ، نيكول سابا وأنوشكا.

إرم