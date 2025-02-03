عالمية

بين العناق والاحتضان .. هكذا رحبت الصحافة السعودية بلقاء الشرع بإبن سلمان

2025/02/03
محمد بن سلمان

اهتمت الصحف السعودية بالعناق الملفت بين الأمير السعودي والرئيس السوري يوم أمس.

وقالت كبرى الصحف الشرق الأوسط (احتضان سعودي لسوريا الجديدة)، فيما قالت صحيفة الجزيرة (عناق سعودي سوري في الرياض).

من زاوية اخرى وردا على تعليقات وصفت اللقاء ب”الفتور” حينما لم يستقبل ولي العهد السعودي الرئيس السوري في المطار نشر الاعلامي السوري فيصل القاسم صورًا لرؤساء بينهم الرئيس الصيني وهو يستقبلهم امراء مناطق وليس ابن سلمان وهو بروتوكول معمول به في اغلب دول العالم.

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وكالة عمون الإخبارية

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