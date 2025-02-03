شاكيرا توجه خطاب ناري وعاجل إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

استغلت المطربة الكولومبية شاكيرا لحظة فوزها بجائزة أفضل ألبوم بوب لاتيني، في حفل توزيع جوائز جرامي لعام 2025، والتي قدمتها لها الفنانة جينيفر لوبيز، لتسلط الضوء على الجدل الدائر حول سياسات الهجرة والترحيل الجماعي التي يدعي لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت شاكيرا: “أنا أيضًا مهاجرة أتيت إلى هذا البلد حاملة حلم اللاتينيون، نحن قوة لا يمكن إيقافها، لن أتعب من القتال معهم ومن أجلهم، أريد أن أهدي هذه الجائزة إلى جميع أخواتي المهاجرين في هذا البلد، أنتم محبوبون، وتستحقون ذلك، وسأقاتل معكم دائمًا”.

ويذكر أن، حفل توزيع جوائز الجرامي، يقام في ولاية لوس أنجلوس، داخل الصالة الشهيرة “ Staples Center“.

بوابة روز اليوسف