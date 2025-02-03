وفاء عامر تنافس في الدراما الخليجية بمسلسل “عابر سبيل”

أعلنت الممثلة وفاء عامر عن مشاركتها في بطولة المسلسل السعودية “عابر سبيل”، حيث تشارك فيه مع نخبة من نجوم الدراما السعودية.

وكشفت وفاء عن صورة من كواليس المسلسل تجمعها بالممثل السعودي عبد المحسن النمر، إلى جانب مقطع فيديو ظهرت فيه مع الممثل حسن عبدال، حيث تؤدي بالعمل شخصية والدته.

وستكون وفاء عامر حاضرة بقوة في مسلسلات دراما رمضان بدءا من مسلسل “الأميرة”، مع ياسمين صبري، كما تشارك في الجزء الثاني من مسلسل “جودر”، مع ياسر جلال.

بوابة روز اليوسف