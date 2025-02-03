شاهد بالفيديو.. موسى هلال يرد على تهديدات الدعم السريع باغتياله: (أنا موجود واعتز بتبعيتي للسودان والقوات المسلحة وشرف لي أن يصفوني بالفلول)

رد الشيخ موسى هلال, زعيم قبيلة المحاميد, على تصريحات بعض قادة الدعم السريع, الذين توعدوه خلالها بالتصفية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قال الشيخ موسى, لدى مخاطبته عدد كبير من جنوده أنه موجود وعلى قوات الدعم السريع, أن تأتي “مستريحة”, إذا استطاعت.

وسخر زعيم قبيلة المحاميد, من تهديدات قادة الدعم السريع, ووصفهم بالجهل وذلك بتوجيههم للجنود بتصفيته واغتياله.

وقال هلال, بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (أنا موجود واعتز بتبعيتي للسودان والقوات المسلحة وشرف كبير لي لمن يقولوا لي انت فلول).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين