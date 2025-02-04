رزان مغربي تثير الجدل بفستانها المجسم

نشرت رزان المغربي، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتالقت رزان المغربي، فى الصور بإطلالة لافتة مرتدية فستانا باللون الأبيض المجسم و نسقت معه جوارب يد باللون الأسود.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز رزان المغربي، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

صدى البلد