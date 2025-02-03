شاهد بالصور.. في حضور وزير الخارجية.. زواج رجل أعمال سوداني من صحفية مصرية معروفة بالقاهرة والجنس اللطيف يتحسر: (الحقونا يا بنات المصريات شفشفونا)

اهتمت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, ومصر, بخبر زواج رجل أعمال ومهندس سوداني, من صحفية مصرية معروفة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشرت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فييسبوك صور من حفل الزفاف الفريد.

ووفقاً لما نشرت عدد من المواقع فإن حفل زفاف رجل الأعمال السوداني, ناجي محمود, والصحفية المصرية سمر إبراهيم, أقيم بإحدى القاعات وحضره وزير الخارجية السوداني علي يوسف، وعدد من الشخصيات الهامة.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, لردود أفعال المعلقين, فإن معظم التعليقات جاءت من الجنس اللطيف, حيث كتبت إحداهن ساخرة: (الحقونا المصريات شفشفونا).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين