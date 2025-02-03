شاهد بالفيديو.. الجيش يلقي القبض على “فكي” الدعم السريع المتخصص في كتابة “الكجور” والجمهور يسخر: (يا حليل الفكي الجاب ليكم العرقي)

كشف جنود بالجيش السوداني, خلال مقطع فيديو متداول عن إلقائهم القبض على “الفكي”, الخاص بقوات الدعم السريع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن “الفكي”, ظهر وهو على ظهر عربة تابعة للجيش والجنود يحاصرونه بعد أن ألقوا القبض عليه.

وأكد الجنود في حديثهم أن “الفكي”, الذي تم القبض عليه متخصص في كتابة “الكجور” وأعمال السحر والشعوذة لأفراد الدعم السريع.

من جانبه فقد أطلق جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, سخرية واسعة من “الفكي” وجنود الدعم السريع, وتصدر تعليق (يا حليل الفكي الجاب ليكم العرقي) قائمة التعليقات الأكثر تكراراً على المقطع.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين