الدعامة قالو عايزين ينفذو اتفاق جدة .. البرهان بصوت شتوي ودلع: لؤة

حقق الجيش السوداني انتصارات كبيرة في الأيام الماضية، وقد شملت الانتصارات ولايات الجزيرة والخرطوم والنيل الأبيض وشمال دارفور حيث الفاشر قلعة الصمود، وأصبحت المناطق التي تحتلها قوات الدعم السريع “المتمردة” في نطاق ضيق.

وعلى خلفية هذه الانتصارات وانتشار ترند لنجمة الإعلام المصري “ياسمين عز” والمشهور بـ “لؤة”، بدأت بعض الشخصيات والصفحات المؤيدة لنشاط التمرد في الدعوة لتنفيذ اتفاق جدة والذي كانت إحدى بنوده خروج الدعامة من الأعيان والمنشآت المدنية، لكن فاجأهم جمهور شبكات التواصل الاجتماعي بأن البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية سيرد عليهم ويقول بصوت شتوى ودلع “لؤة”.

وكانت ياسمين عز خاطبت الزوجات في برنامجها على أم بي سي مصر وقالت لهن: شوفي زوجك بيحط الفلوس فين وخدي منها اللي عايزاه، ولما يسألك الفلوس راحت فين إنت أخدت منها، قولي له “لؤة” بصوت شتوي ودلع، ومش حيسألك تاني.

وطالب رواد شبكات التواصل الاجتماعي البرهان بأن يقول: لؤة ولؤة ولؤة، لأن ميزان القوة أصبح في يد الجيش السوداني، وهو يواصل مساعيه لتنفيذ أهم بنود اتفاق جدة بالقوة وليس بحسب رغبة الدعامة، حيث أثبت الجيش بأنه لازال بنفس أصالته وعزيمته، ويستخدم أساليب جديدة كلياً في التعامل مع الحروب.

وتداولت عدة منصات رقمية عربية وسودانية ترند ياسمين عز “لؤة”، وربطته بالأحداث الجارية كل في بلده، حيث تخوض القوات المسلحة السودانية حرباً مفروضة لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023، ويساند القوات المسلحة مجموعات كبيرة من المستنفرين والقوات المشتركة وكتائب الإسناد والأجهزة النظامية.

شاهد فيديو ياسمين عز: لؤة

رصد وتحرير – “النيلين”