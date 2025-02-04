يدخل الكعبة ويقبل الحجر الأسود.. صور جديدة للشرع يؤدي مناسك العمرة

ظهر الرئيس الانتقال السوري، أحمد الشرع، المعروف بأبي محمد الجولاني، في صور ومقاطع فيديو وهو يؤدي مناسك العمرة في مكة خلال زيارته الرسمية إلى السعودية.

والإثنين، غادر الشرع الرياض إلى جدة، برفقة وزير خارجيته أسعد الشيباني، ليتوجها بعدها إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.

ونشر حساب الرئاسة السورية على إكس صورا ظهر الشرع وهو يخرج من الكعبة ويقبل الحجر الأسود ويؤدي الصلاة في الحرم المكي.

وتُعد هذه الزيارة هي الأولى للرئيس الشرع إلى السعودية منذ توليه رئاسة المرحلة الانتقالية في سوريا.

وأعلنت الرئاسة التركية، الاثنين، أن الرئيس السوري الانتقالي سيزور أنقرة، الثلاثاء، قادما من السعودية.

الحرة