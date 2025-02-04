جرائم وحوادث

القبض على شخص لترويجه مادة الحشيش بـ”الفرشة”

2025/02/04
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قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة الفرشة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

جريدة المدينة

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