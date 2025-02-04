سيِّدات النصر يعزِّزن صدارتهنَّ للدوري

عزَّزت سيِّدات فريق النصر صدارته للدوري السعودي الممتاز للسيِّدات، بعد فوزه الساحق على شعلة الشرقيَّة بسباعيَّة نظيفة، بعد ختام منافسات الجولة الثالثة عشرة. ووسَّع النصر الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه في صدارة الترتيب، إلى 8 نقاط، بعدما وصل إلى النقطة 39، بينما حافظ الأهلي على المركز الثاني ببلوغه النقطة 31 بفوزه القياسي على الترجي بثمانية أهداف نظيفة.

وحقق الهلال فوزًا مهمًّا على الاتحاد 3-1، بينما واصل القادسيَّة سلسلة النتائج القياسيَّة التي شهدتها هذه الجولة بالفوز على الأمل بتسعة أهداف مقابل لاشيء.بينما حضرت السلبيَّة الوحيدة في مباراة الشباب والعُلا التي انتهت بدون أهداف.

جريدة المدينة