نجوى كرم تستعد لحفل في أمستردام وتحضر مفاجآت لجمهورها

بدأت الفنانة اللبنانية نجوى كرم استعدادها المكثف لحفلها المقبل في العاصمة الهولندية أمستردام بتجهيز مجموعة من المفاجآت التي ستقدمها على خشبة مسرح قاعة الحفلات الموسيقية، ضمن جولتها العربية والعالمية لعام 2025، وذلك يوم 8 فبراير الجاري، وسط توقع حضور كثيف من الجاليات العربية المقيمة في هولندا ودول الجوار الأوروبية.

وكانت أحيت نجوى كرم، حفلًا ضخمًا في عمان، على مسرح مدينة العرفان بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، وحمل الحفل كثير من الأحداث المبهجة، وسط تفاعل الجمهور، وعلى أنغام موسيقى أغنياتها المتنوعة التي تشتهر بها، والتي تنوعت بين الرومانسية، والمواويل، والدبكة.

وبدأت نجوى كرم حفلها بأغنية خاصة أهدتها للشعب العُماني، مرحبة بهم على طريقتها الخاصة، وهي أغنية أعدتها خصيصًا في وقت سابق، حملت عنوان «عُمان لكِ المجد»، وتقول كلماتها:«عُمان لكِ المجد والسؤدد عُمان لكِ السبق والموعد تاريخكِ الفذ عنوانه بأناس والمجد لا ينشد».

وبعدها قدمت مجموعة من أجمل أغنياتها، بدءًا من المواويل وصولًا إلى الأغاني الرومانسية، لتُشعل الأجواء بدبكات لبنانية. ولم تتردد في مشاركة فرقتها الموسيقية أداء الدبكة اللبنانية على المسرح، وسط تفاعل وصيحات الفرح من الجمهور الحاضر، كما حظيت أغنيتها «يلعن البعد» بتفاعل استثنائي من الجمهور.

المصري اليوم