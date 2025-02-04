“سأذهب من أجل المال”.. أسطورة إنجلترا يكشف ما قاله صلاح عن مستقبله

كشف غاري لينيكر، أسطورة كرة القدم الإنجليزية، عما قاله النجم المصري محمد صلاح له بشأن مستقبله مع الفريق.

وينتهي عقد هداف “الريدز”، البالغ من العمر 32 عاما في نهاية الموسم إلى جانب فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد.

أصبح بإمكان صلاح الآن التوقيع مع أي ناد آخر مع دخوله الفترة الحرة من عقده، كما أنه اعترف في وقت سابق من الموسم بأنه “خارج ليفربول أكثر من داخله”، وأن هذا عامه الأخير في “أنفيلد”، لأنه لم يكن هناك أي تحديث بشأن تمديد عقده.

ويتطلع مشجعو ليفربول بشدة إلى تحقيق تقدم يضمن بقاء صلاح أن سجل 236 هدفا – بما في ذلك هدفان في بورنموث هذا الأسبوع – وثمانية ألقاب في سبع سنوات ونصف.

ويبدو أن المحادثة الأخيرة بين صلاح ولينيكر لم تساهم في تهدئة مخاوف أنصاره.

وناقش لينيكر محادثته مع نجم ليفربول في برنامجه التلفزيوني، وأشار إلى أن صلاح يتجه إلى الخروج.

وقال النجم الإنجليزي: إنه رجل رائع، أمضيت معه 10 دقائق عندما ذهبت لزيارة آرني سلوت لإجراء مقابلة تلفزيونية مع المدرب.

ورد آلا شيرير، الهداف التاريخي للدوري الانجليزي: ألم تحصل منه على ما إذا كان سيبقى أم سيذهب؟

وأجاب لينيكر: سألني، كم كان عمرك عندما اعتزلت؟ وقلت حسنا، لقد أنهيت مسيرتي في كرة القدم الإنجليزية عندما كان عمري “32 عاما” ثم ذهبت للعب في اليابان لبضع سنوات.

وأضاف: قال لي صلاح “آه، لقد ذهبت من أجل المال، أليس كذلك؟”

وقلت: حسنا، نعم أعتقد لك.

فقال صلاح: نعم، قد أفعل الشيء نفسه، ثم غمز للمسؤول الإعلامي الذي كان هناك.

وأوضح لينيكر: لقد كانت مجرد مزحة لكنه يتمتع بحس فكاهي جريء.

العربية نت