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شاهد بالصورة والفيديو.. أفراد الدعم السريع يضطرون للركوب على ظهر الأبقار بعد فقدانهم (الكروزرات والتاتشرات) وساخرون: (بس الهنود ما يشوفوكم ودنيا زايلي وزايل نعيمكي)

2025/02/04
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أثار جنود بقوات الدعم السريع, ضحكات وسخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك بعد ظهورهم في مقطع فيديو واسع الانتشار.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع أحد الجنود يقوم بتقليعة جديدة حيث ظهر وهو راكباً على ظهر “بقرة”.

ويبدو أن جنود الدعم السريع, الذين عرف عنهم ومنذ بداية الحرب قيادتهم للسيارات “الكروزر” و “التاتشر” السريعة, قد ضاقت بهم الدنيا بعد انتصارات الجيش الأخيرة وتحريره لعدد كبير من المدن, للدرجة التي جعلتهم يفارقون السيارات ويركبون على ظهر الحيوانات.

جمهور مواقع التواصل وبحسب تعليقاته التي تابعها محرر موقع النيلين, قابل المقطع بسخرية كبيرة, أبرزها (بس الهنود ما يشوفوكم) وتعليق آخر: (دنيا زايلي وزايل نعيمكي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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