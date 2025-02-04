شاهد بالفيديو.. خلال حفل سوداني بالقاهرة.. فتاة مغربية حسناء تدخل في وصلة رقص مثيرة مع الفنان عثمان بشة بعد أن تغنى لها بإحدى الأغنيات المغربية

نشر الفنان السوداني الشاب عثمان بشة, مقطع فيديو حظي بتفاعل كبير وذلك على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب الفيديو الذي رصده محرر موقع النيلين, فقد ظهر الفنان الشاب وهو يغني في حفل زواج سوداني بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتفاجأ المطرب عثمان بشة, بفتاة مغربية, حسناء متواجدة مع المعازيم وأهل الفرح وسط ساحة الرقص بالقاعة.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قام “بشة”, بتقديم أغنية خاصة للحسناء المغربية وهي أغنية الفنان المغربي سعد لمجرد, وسط فرحة وتفاعل الفتاة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين