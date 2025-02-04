فيديو مؤثر.. شاهد لحظة عودة أحد أبطال الجيش لحضن والدته والجمهور: (البطن الجابتك والله ما بتندم وذرفنا الدموع أكثر منهم)

تصدر مقطع فيديو لأحد أبطال القوات المسلحة السودانية, “الترند”, على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشاره على نطاق واسع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع “الترند”, المقاتل بالجيش, وهو يهرول نحو والدته التي خرجت لاستقباله بالشارع العام.

https://www.facebook.com/reel/4087341608160285

حيث تبادلا الأحضان في مشهد مؤثر تفاعل معه الجمهور والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف عدد من المعلقين بحسب ما نقل عنهم محرر موقع النيلين, عن بكائهم لحظة مشاهدتهم المقطع, حيث كتبت إحدى المتابعات: (ذرفنا الدموع أكثر منهم) وكتب آخر مشيد بالبطل: (البطن الجابتك والله ما بتندم).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين