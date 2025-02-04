شاهد بالفيديو.. قائد درع الشمال “كيكل” يظهر بأحد شوارع حي الدقي بالقاهرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تناقله على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن المقطع تم تصويره بالعاصمة المصرية القاهرة, وتحديداً من حي “الدقي” الذي يقع بمحافظة الجيزة.

المقطع أظهر أحد السودانيين, وهو يصيح بأعلى صوته (يا كيكل انت وين), في رسالة لقائد قوات درع الشمال أبو عاقلة “كيكل”.

وأراد المواطن السوداني, وفقاً لما أورد المتابعون توصيل رسالته لقائد درع الشمال, الذي يقاتل باستماتة مع القوات المسلحة في ولاية الجزيرة, لتنظيفها من مليشيا الدعم السريع.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين