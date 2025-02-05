«مبسوطة جدًا بردود الأفعال».. ليلى علوي توجه رسالة للجمهور

أعربت الفنانة ليلى علوي، عن سعادتها بإيرادات وردود أفعال الجمهور على فيلم «المستريحة» الذي شهد انطلاقته بدور العرض السينمائية مؤخرا، وذلك بالتعاون مع عدد كبير من النجوم.

وشاركت ليلى علوي، كواليس تقديمها لشخصية شاهيناز عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقة: «مبسوطة جدا بردود الأفعال على فيلم المستريحة، ويا رب تكونوا اتبسطوا، مستنية رأيكم في الفيلم وفي دوري كـشاهيناز».

تفاصيل فيلم المستريحة لـ ليلي علوي

وتدور أحداث فيلم «المستريحة» من بطولة الفنانة ليلى علوي في إطار لايت كوميدي تبدأ أحداثه بعد عشرين عامًا من الهروب، تعود المحتالة الشهيرة «شاهيناز المرعشلي» إلى مصر لاستعادة ماسة ثمينة دفنتها قبل هروبها، فتكتشف أن المقبرة قد تم نقل الجثث منها، فتقرر جمع أبنائها لمساعدتها في البحث عن الماسة.

أبطال فيلم المستريحة

يشارك في بطولة فيلم المستريحة، عدد من نجوم الفن أبرزهم: عمرو عبد الجليل ومحمد رضوان ومحمود الليثي وعمرو وهبه ومصطفي غريب ونور قدري وعبد الرحمن ظاظا وتأليف محمد عبد القوي وأحمد أنور واسامة حسام الدين وأحمد سعد والي وإخراج عمرو صلاح.

بوابة الأهرام