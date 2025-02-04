مفاجأة .. تجديد عقد محمد صلاح وفان دايك مع ليفربول

نقلت وسائل إعلام مصرية عن شبكة Anfield Edition الإنجليزية أن ليفربول نجح في تجديد عقد المصري محمد صلاح، والهولندي فيرجيل فان دايك .

ووفق الشبكة، تم توقيع العقود مع الثنائي في ظل انتهاء عقدهما مع النادي الإنجليزي نهاية الموسم الحالي.

ولم يتم الإعلان بشكل رسمي عن أي إجراءات حول التجديد مع اللاعب المصري.

ويقدم محمد صلاح مستوى متميزا مع ليفربول بالموسم الحالي، إذ يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 21 هدفا، كما صنع 13 هدفا لزملائه بالفريق، ما يضعه في قائمة أفضل لاعبي العالم.

وسجل محمد صلاح هدفين لفريقه ليفربول، أمام مضيفه بورنموث مساء السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الـ24 من البريميرليغ .

الشرق القطرية