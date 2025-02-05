5 عادات صباحية يجب الإقلاع عنها فورًا.. سيب الموبايل

هل تساءلت يومًا عن سبب رغبتك المستمرة في الضغط على خيار الغفوة كل صباح حتى عندما تعلم أنك ستتأخر؟.. قد تتخطى وجبة الإفطار عدة مرات أيضًا، وهذا أسوأ شيء يمكنك فعله لنفسك، تحدد الصباحات نغمة بقية يومك، وتتحول هذه الأشياء إلى عادات وتعيق صحتك العامة في النهاية، في هذا التقرير نتعرف على عادات سامة يجب الابتعاد عنها في الصباح، بحسب موقع “تايمز ناو”.

عادات صباحية يجب الإقلاع عنها فورًا

من تصفح الإنترنت إلى تخطي وجبة الإفطار، إليك بعض العادات الصباحية السامة التي تحتاج إلى التخلص منها على الفور.

1. الضغط على زر الغفوة في المنبه

الضغط على زر الغفوة بشكل متكرر لا يفيدك بأي شكل من الأشكال، في كل مرة تغفو فيها، تبدأ دورة نوم جديدة لن يكون لديك وقت لإنهائها، مما يجعلك خاملًا ومضطربًا.

بدلًا من ذلك، اضبط منبهًا واحدًا، وضعه في الطرف الآخر من الغرفة، وأجبر نفسك على الاستيقاظ، ستحصل على نقاط إضافية إذا بدأت يومك ببعض تمارين التمدد.

2. التحقق من هاتفك قبل أن تلمس قدميك الأرض

تفتح عينيك، وما هو أول شيء تفعله؟ تصفح إنستجرام وفيسبوك، أو قراءة عناوين الأخبار المرعبة، أو التعمق في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل قبل أن يكتمل تشغيل دماغك..هذا يغمر عقلك بالتوتر قبل أن تتاح لك الفرصة للاستيقاظ بشكل صحيح.

بدلًا من ذلك، حاول أن تقضي صباحًا واعيًا، خذ أنفاسًا عميقة، أو قم بالتمدد، أو اشرب بعض الماء قبل الانغماس في العالم الرقمي.

3. تناول القهوة على معدة فارغة

القهوة هي الحياة، لكن شربها قبل أي شيء آخر يمكن أن يكون قاسيًا على معدتك ويرفع مستويات الكورتيزول لديك، مما يجعلك متوترًا وقلقًا.

حاول شرب كوب من الماء أولاً لإعادة الترطيب، ثم استمتع بجرعة الكافيين بعد تناول وجبة إفطار مناسبة.

4. تخطي وجبة الإفطار أو تناول السكر متخفيًا في هيئة إفطار

السبب وراء فقدان الناس للوعي هو تخطي وجبة الإفطار بعض الناس لا يشعرون بالجوع في الصباح، لكن تخطي الوجبة الأولى يمكن أن يؤدي إلى انهيار الطاقة والرغبة الشديدة في تناول السكر لاحقًا.

وبالمثل، إذا كانت فكرتك عن الإفطار هي الحبوب أو المعجنات المليئة بالسكر، فأنت بذلك تهيئ نفسك لارتفاع نسبة السكر في الدم.

استهدف البروتين والألياف والدهون الصحية – فكر في البيض والحبوب الكاملة أو العصائر التي تحتوي على بعض العناصر الغذائية الفعلية.

5. الإفراط في قراءة الأخبار السلبية

العالم مكان فوضوي، ولكن هل تحتاج حقًا إلى إغراق عقلك بالتشاؤم والاكتئاب قبل أن تنظف أسنانك؟ بدلًا من بدء يومك بعناوين رئيسية تسبب القلق، حاول كتابة مذكرات أو التأمل أو الاستماع إلى موسيقى مبهجة.

6. قلة الحركة والنشاط البدنى

لا يتعين عليك الجرى قبل العمل، ولكن تحريك جسمك – حتى بالتمدد السريع أو المشي – يوقظك ويعزز الدورة الدموية ويضع نغمة إيجابية لليوم.

اليوم السابع