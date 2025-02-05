فينيسيوس يشكو زميليه إلى أنشيلوتي

كشف تقرير صحفي إسباني، عن شعور البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، بحالة من الغضب، تجاه زميلين في الميرنجي.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فقد اشتكى فينيسيوس زميليه داني سيبايوس وفران جارسيا، للمدرب كارلو أنشيلوتي، خلال مباراة إسبانيول الماضية.

وأضافت الصحيفة أن فينيسيوس كان غاضبا إذ لم يمرر له داني سيبايوس الكرة أمام إسبانيول.

وأشارت إلى أن سيبايوس علم بهذه الشكوى، عندما طلب منه أنشيلوتي التمرير لفينيسيوس على الجانب الأيسر، لكن استجابته استغرقت بعض الوقت، مما جعل الجناح البرازيلي يشعر بالإحباط.

ولفت التقرير إلى أن سيبايوس لم يكن وحده الذي أثار غضب فينيسيوس، لكن أيضا الظهير فران جارسيا، الذي يرى اللاعب البرازيلي بأنه لم يمده بالتمريرات ولم يفهم تحركاته.

ويواجه ريال مدريد نظيره ليجانيس، الأربعاء، في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، قبل أيام من مواجهة أتلتيكو مدريد في الليجا، ثم يلعب ضد مانشستر سيتي في ذهاب ملحق دور ال16 لدوري أبطال أوروبا.

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