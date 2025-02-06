بن غفير: سأعود إلى الحكومة إذا تم تنفيذ خطة ترامب لتهجير سكان غزة

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي السابق، عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، في تصريحات للقناة 14 الإسرائيلية، أنه سيعود إلى الحكومة الإسرائيلية إذا تم تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قطاع غزة.

وأعرب بن غفير عن أمله في أن يتم تطبيق المقترحات التي طرحها ترامب على أرض الواقع، مؤكداً أن هذه الخطة ليست مجرد حديث بل يجب أن تتحول إلى خطوات عملية.

وأوضح بن غفير، أن تنفيذ خطة ترامب سيسهم في تعزيز الأمن الإسرائيلي ويشكل حلاً طويل الأمد للوضع في غزة.

وأشار إلى أن العودة إلى الحكومة مرهونة بتحقيق تقدم حقيقي في هذا السياق.

صدى البلد