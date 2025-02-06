هيعلم عليك .. أحمد السقا يشوق جمهوره لـ العتاولة 2

شوق النجم أحمد السقا جمهوره لمسلسل “العتاولة 2” والذى يعرض فى رمضان 2025، حيث طرح البوستر عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك” وعلق قائلاً: “لو متعلمتش من اللي فات.. اللي جاي هيعلم عليك، استنوا نصار في العتاولة 2 على شاهد وMbc”

تدور أحداث “العتاولة 2” في استكمال لقصة الجزء الأول، حيث يواجه الشقيقان «خضر» و«نصار»، اللذان دخلا عالم الجريمة والنصب في بداية المسلسل، تحديات جديدة بعد توبتهما في نهاية الجزء الأول، وبينما كانا يطمحان لبدء حياة جديدة، يظهر لهما عدو جديد يضعهما في مواجهة مع العديد من المخاطر والعقبات، مما يعكس صراعًا داخليًا وخارجيًا يقود الأحداث نحو مزيد من التشويق.

مسلسل “العتاولة 2” من بطولة النجوم أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة ومصطفى أبو سريع و زينة وفيفي عبده ونسرين أمين ومريم الجندي ومي القاضي وهدى الأتربي من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى.

وحقق النجم أحمد السقا في رمضان الماضى نجاحاً كبيراً بالجزء الأول من مسلسل “العتاولة”، حيث لاقى العمل تفاعلاً من المشاهدين، وهو ما أثار تداول بعض مشاهده على مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك في المسلسل بجانب أحمد السقا، كل من، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

صدى البلد