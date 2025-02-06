شاهد بالفيديو.. أبهرت المتابعين بجمال صوتها وبحشمتها.. ظهور شبيهة الفنانة فهيمة عبد الله في إحدى الحفلات الخاصة

تداول راد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو نال حظه من الشهرة بعد مشاركته على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع فنانة سودانية, وهي تغني في حفل خاص بإحدى الولايات.

المطربة الصاعدة التي شبهها الجمهور بالفنانة المعروفة فهيمة عبد الله, قيل أن اسمها مفيدة حلمي, واشتهرت بالغناء على أنغام “الربابة”.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد خطفت “مفيدة”, الأضواء بجمال صوتها وحشمتها, حيث ظهرت بالحجاب كما تفعل الفنانة فهيمة عبد الله.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين