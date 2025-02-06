ناشط سوداني يزف البشرى لسكان بحري بعد أن زارها من شمالها لجنوبها: (بيوتكم بنسبة 98‎%‎ بخير وما مدمرة واغلبية العفش موجود وأكثر من 20 الف عربية موجودة بالشوارع اغلبيتها بحالة جيدة)

زف ناشط سوداني, البشرى لسكان مدينة بحري, بالعاصمة الخرطوم, وذلك بعد أن نجح الجيش في تحريرها من قوات الدعم السريع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كتب الناشط أحمد دوشي, تدوينة حظيت بتفاعل كبير بعد أن قام المتابعون بمشاركتها على نطاق واسع.

وكتب دوشي, في تدوينته: (الاهل والاحباب اهل بحري عامة نصيحة ابنكم واخوكم الصغير احمد دوشي اقروها للنهاية..

اولا ً : مبروك عليكم تحرير بحري وعقبال كل السودان قريباً باذن الله .

تانياً : بيوتكم بنسبة 98‎%‎ بخير وما مدمرة زي بيوت امدرمان واغلبية العفش بتلقوهو موجود .

فعشان ما تبقي عليكم حرب وخراب ودمار ونهب ارجعوا احرسوا مناطقكم قفلوا ابوابكم وابدو صلحوا في الحاجات المحتاجة تصليح .

ابدو بالموية والكهرباء الايام الاولي صعبة بس بعداك الامور بتظبط.

لفيت كل احياء ومناطق بحري من شمالها لحدي جنوبها وغربها كل مرة بندهش لما القي حاجات نحنا في امدرمان كنا بنحلم حلم نلقاها قاعدة .

كنا بنحلم انو نلقا في بيوتنا تلاجة او موتور موية او بوتجاز

كمان الحلم ال vip انو نلقي مكيف ولا غسالة ولا سرايرنا

اما لو لقيت شاشة انتا مفترض تمشي تعمل عمرة عديل

السعيد البيشوف في اخوهو وعشان ما بتقي عليكم البقت فينا في امدرمان .

حاليا نسبة السرقة والشفشفة في لكن بسيطة دا قبل رجوع المواطنين والسكان وقبل الشغلة تجوط بعد شوية بتخرب كلو كلو

تالتاً : ناس العربات ابشركم كمية العربات بالتقدير الشخصي في بحري الشوارع الرئيسية فقط بتفوت ال 20 الف عربية اغلبيتها بحالة جيدة يادوب المبادرة خبر خاطر حصرت اقل من 4 الف منها ومستمر العمل .

رابعا ً :المشائخ واهل التكايا مهمتكم عظيمة والحياة بتبدا من المسجد والزاوية والتكية ارجعوا واطعموا الناس وامنوا بيهم مناطقكم .

خامسا : الضباط والعساكر والمتسنفرين جا وقت حوجتكم في تامين الناس القاعدين وعاوزين يرجعوا احرسوهم وامنوهم ونظموا دخولهم مع الجهات الامنية .

سادساً : ما تسكنوا ناس سكن عشوائي بدون ترتيبات امنية مشددة وحصر دقيق عشان بعد شوية بتكتشفوا انو عندكم خلايا نايمة في وسطكم .

سابعا ً :يا صاحب البيت لو انتا مافي وما جاي قريب

يا تجيب زول من اهلك القريبين شديييد تسكنوا يا تنقل حاجاتك لمكان امن فيهو او حواليهو ناس قاعدين . وما تسكن زول ما بتعرفوا لمجرد جاك من طرف شخص تاني عشان الندامة ما تبقي مرتين .

ثامنا ً: ناس الكهرباء ما مقصرين لكن برضوا محتاج العمل مجهود شعبي ووقفة من كل الناس عشان ترجع ليكم الكهرباء.

تاسعاً :الموية اساس الحياة اتحركوا فيها وشوفوا حلول بديلة موقتة لحدي ما تشتغل محطات المياة الرئيسية .

عاشرا ً اصحاب المحلات التجارية والمطاعم اجتهدوا انكم تبدو شغلكم ولو بالبسيط وقفلوا المحلات الفاتحة عشان ما تتشفشف برضو .

وربنا يرد كل شخص لبيتوا وحياتو ويعم الامن والامان

#نصر_من_الله_وفتح_قريب).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين