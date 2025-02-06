هل تم منع السودانيين من السفر على قطارات السكة الحديد بمصر؟

كشف مصدر مطلع بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، حقيقة ما يُثار عبر صفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن منع السودانيين من السفر على خطوط السكة الحديد وخاصة من أسوان إلى القاهرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قال المصدر، في تصريحات خاصة إلى موقع “مصراوي”، إنه لا صحة بأي شكل لما يتردد حول هذا الأمر.

وأضاف المصدر، أنه لا يوجد أي قرار بمنع الأخوة السودانيين من السفر على قطارات وخطوط السكة الحديد.

كما كشف مصدر مطلع بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، حقيقة ما يُثار عبر صفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن منع السودانيين من السفر على خطوط السكة الحديد وخاصة من أسوان إلى القاهرة.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة نقلها محرر موقع النيلين, من موقع “مصراوي”،إنه لا صحة بأي شكل لما يتردد حول هذا الأمر.

وأضاف المصدر، أنه لا يوجد أي قرار بمنع الأخوة السودانيين, من السفر على قطارات وخطوط السكة الحديد.

وتابع المصدر: من الممكن أن تكون التذاكر قد نفذت في وقت ما فلم يتمكن عدد من السودانيين من السفر، لكن لا يمكن بأي شكل منع السودانيين من السفر، وفي حالة اتخاذ مثل هذا القرار فلن يكون من الهيئة.

وأشار المصدر، إلى أن بيع تذاكر السكة الحديد لا يتعلق بجنسية المشتري، خاصة أنه يستخدمها الكثير من الجنسيات العربية والإفريقية والأجنبية بشكل يومي، وأن العامل الرئيسي في ذلك هو سداد ثمن التذكرة، مضيفًا: لو حد جه اشترى تذكرة من الهيئة مقدرش أقوله متسافرش عشان أنت سوداني أو أي جنسية تانية غير مصرية، طالما سدد ثمن التذكرة فيحق له السفر.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين