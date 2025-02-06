كيف تتجنب نزلات البرد والأنفلونزا فى التقلبات الجوية

تؤدى التقلبات الجوية المفاجئة إلى زيادة معدلات الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، وتحديدا بين الأطفال، مما يحتاج إلى المزيد من الحذر لتجنب التعرض لتلك النزلات.

وبحسب موقع “Zee TV” فيوجد 10 نصائح تساهم فى تقوية جهاز المناعة، للكبار والأطفال، لتجنب التعرض للأمراض، وتحديدا نزلات البرد والإنفلونزا، خلال التقلبات الجوية المفاجئة، وهى:

تناول أطعمة تعمل على تقوية الجهاز المناعى

يمكن للطعام الغنى بالعناصر الغذائية أن يمثل خط دفاع قوى ضد تلك الأمراض، وذلك بزيادة تناول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، وإدخال الزنجبيل والثوم والكركم إلى الوجبات، مع الحفاظ على رطوبة الجسم من خلال السوائل الدافئة وشرب الكثير من الماء.

ارتد ملابس مناسبة للطقس

يساعد ارتداء طبقات من الملابس على تنظيم درجة حرارة الجسم ويمنع التعرض المفاجئ للهواء البارد، والذى يضعف مناعة الجسم، لذلك يجب الحرص على ارتداء ملابس مناسبة.

الحفاظ على النظافة الشخصية

تنتشر الفيروسات بسهولة تحديدا خلال التقلبات الجوية، لذلك يجب الحرص على النظافة الشخصية، عن طريق غسل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون، وتجنب لمس الفم والأنف، وتطهير الأسطح.

احصل على قسط كاف من النوم

تؤدي قلة النوم إلى ضعف الجهاز المناعى، ما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، لذلك يجب النوم يوميا لفترات تتراوح من 7 إلى 9 ساعات.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

تساعد التمارين الرياضية المعتدلة على تحسين الدورة الدموية وتعزيز وظائف المناعة، على رأسها المشى السريع وتمارين التمدد.

تناول العلاجات العشبية والمشروبات الدافئة

تهدىء الأعشاب العضوية الحلق وتساعد فى منع العدوى، مثل شرب الزنجبيل بالعسل، وتناول الحليب الدافىء المضاف إليه الكركم، والذى يساهم بشكل فعال فى محاربة الإلتهابات بالجسم.

بلاش توتر

كثرة التوتر تؤدى إلى إضعاف قدرة جسمك على مكافحة العدوى، لذلك حاول الاسترخاء قدر الإمكان.

تجنب التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة

الخروج من مكان دافئ إلى مكان بارد بدون تدرج جهاز المناعة ، لذلك من الأفضل الحفاظ على درجة حرارة ثابتة داخل المنزل وتجنب التعرض لفترات طويلة للبرد الشديد أو الحرارة.

التطعيم ضد الأنفلونزا

الحصول على تطعيم الإنفلونزا مرة سنويا، يساهم بشكل كبير فى الحماية من أعراض الأنفلونزا الشديدة.

حافظ على ترطيب جسمك وتجنب الأطعمة غير الصحية

يساعد الماء على التخلص من السموم والحفاظ على الجسم، لذلك تجنب الأطعمة المصنعة والسكريات والأطعمة المقلية التي يمكن أن تضعف المناعة.

وكشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد، تفاصيل حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد من اليوم ولمدة 48 ساعة مقبلة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن البلاد تشهد حالة سريعة من التقلبات الجوية اليوم الخميس 6 فبراير، حيث من المتوقع أن تبدأ على السواحل الشمالية ومع تقدم ساعات النهار تؤثر على المناطق الداخلية.

اليوم السابع