بنزيما يلدغ التعاون.. ويضع الاتحاد في الصدارة مؤقتا

خطف اتحاد جدة فوزا قاتلا من نظيره التعاون بنتيجة (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، ضمن الجولة 19 بالدوري السعودي للمحترفين.وسجل ثنائية الاتحاد، عبد الرحمن العبود في الدقيقة 21، وكريم بنزيما في الدقيقة 90+5، بينما سجل للتعاون دانيلو بالخطأ في مرماه بالدقيقة 45+10.

واحتل الاتحاد الصدارة مؤقتا برصيد 49 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الهلال الذي يتبقى له مباراة أمام ضمك بعد غد السبت، في المقابل يحتل التعاون المركز التاسع برصيد 24 نقطة.

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