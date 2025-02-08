مكنش بيرقص باليه | تعليق مثير من كولر عن إصابة إمام عاشور

كشف مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عن تفاصيل إصابة إمام عاشور أمام بتروجت في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الـ12 .

قال مارسيل كولر ردا على سبب خروج إمام عاشور في مباراة بتروجت: “هذه مباراة كرة قدم وليست باليه ممكن يكون تلقى كدمة من الماتش وكان ظاهر في قدمه آثار الكدمات التي يتعرض لها وسنرى مع الطبيب غدا موقفه من الإصابة”

حقق النادي الأهلي فوزا هاما وثمينا على نظيره بتروجت، بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الخميس، لحساب مباريات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الممتاز.

صدى البلد